مهرجان للضحك في دبي على طريقة ستيفن جرانت

المصدر: الامارات اليوم

هل تعلمون أن كل مشكلات الحياة يمكن حلها بالضحك! لذا، انضموا إلى أفضل عرض كوميدي لهذا الشهر، وأدخلوا البهجة إلى قلوبكم! تأتيكم ليلة ممتعة يوم الجمعة 17 يناير الجاري في ديوكس نخلة دبي، أحد فنادق رويال هايدواي، بدبي، التاسعة مساءً، لستيفن جرانت، الفائز بالعديد من جوائز الأداء المرموقة في المملكة المتحدة، الذي وصفت صحيفة «ذا سكوتسمان» عرضه بأنه «عرض رائع. سيجعلكم تضحكون لساعات متتالية».

لم يفشل ستيفن جرانت مطلقاً في إبهار جماهيره، من خلال تعليقاته الفكاهية والمبتكرة على جميع الأحداث تقريباً. كما سيقدم مات ريد من شمال شرق إنجلترا أداءه الأول أمام الجميع، ما عدا أصحاب القلوب الضعيفة، أما بالنسبة لأولئك الذين يحبون الكوميديا الغنية والهادفة، فإن في جعبة مات ريد ما يرضيهم.

وسيكون الضيوف على موعد مع بيتر وايت، أحد ألمع الأسماء التي تقدم العروض في مهرجان الكوميديا «جست فور لافز» في مونتريال. وما يميّز أداء هذا الرجل الكندي الموهوب للغاية هو أنه عبارة عن مزيج من العبقرية والفكاهة. تتوافر التذاكر المبكرة بقيمة 140 درهماً إماراتياً حتى الثاني من يناير.