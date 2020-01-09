العيالة والحربية.. احتفاء بالموروث الثقافي الإماراتي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

على الرغم من المشاركات العالمية التي يشهدها مهرجان الشيخ زايد، إلا أن الحضور الإماراتي من خلال الكثير من الأجنحة والمناطق المتفرقة موضع اهتمام كبير من الزوار، خصوصاً منطقة السرّود الإماراتي الأكبر في العالم والمسجل بموسوعة «غينيس»، والفرق الفنية الإماراتية التي تقدم عروضها من العيالة والحربية في أكثر من جناح ومكان بالمهرجان.

ويشهد المهرجان تنوعاً كبيراً من الفنون الشعبية الإماراتية، التي تمتزج بروح الأصالة وبأهازيج فلكلورية وطنية ملهمة يستمتع بها الزوار في أكثر من جناح ومنطقة بالمهرجان، حيث تختلف الفنون الشعبية الإماراتية المشاركة ما بين العيالة والحربية، لتمنح الزوار متعة مشبعة بالأصالة الإماراتية للتغني بالوطن ومنجزاته والولاء لقيادته الرشيدة. وتحرص فرق الفنون الشعبية الإماراتية المشاركة في المهرجان على تقديم العشرات من الفقرات الاستعراضية الفلكلورية الإماراتية من الحربية وعيالة بما تحمل من معانٍ سامية وتاريخ محمل بروح وعزيمة الأجداد الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية بناء الوطن وتنميته ورقيه وتقدمه.

وتعكس استعراضات الفنون الشعبية الإماراتية في ساحات المهرجان المخزون التراثي والموروث الوطني الإماراتي الذي يجسد الكثير من المعاني.

جدير بالذكر أن فرقة الحربية تتكون من 30 شخصاً تقريباً أو أكثر، يصطفون أثناء الاستعراض على صفين متقابلين يتوسطهما الشاعر الذي يقود الفرقة، حيث تختلف الحربية عن العيالة بالسرعة في الأداء والإيقاع من حيث ألحان الشلة، مع إدراج بعض الآلات الموسيقية الكهربائية الحديثة.

الفرق الشعبية تقدّم العشرات من الفقرات الاستعراضية الفلكلورية.