«دبي كوكب آخر» تحوز استحسان الجمهور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظيت أغنية «دبي كوكب آخر» التي أطلقت مع الحفل الافتتاحي النسخة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، بتفاعل لافت من الجمهور، وحازت استحسان كثيرين.

وفي أجواء احتفالية تسودها البهجة، تراقصت نافورة دبي على أنغام «دبي كوكب آخر» التي يشدو بها الفنان راشد الماجد، احتفاء باليوبيل الفضي للمهرجان.

وتغنى الماجد بدار الحي، وشدا بعشق ما له آخر لدانة الدنيا، والتي تجسد فيها الحلم قبل 25 عاماً لتتحول اليوم إلى كوكب آخر يختصر عالماً بأكمله.

وتروي أغنية «دبي كوكب آخر» قصة نجاح دبي التي أصبحت وجهة عالمية تضاهي أعرق مدن العالم، وترحب بملايين الزوّار كل عام. وتعكس الأغنية التجدد الذي يشهده مهرجان دبي للتسوّق عاماً بعد عام، وتحتفي بهذا الحدث العالمي الذي يقدّم تجارب وفعاليات مبتكرة في كل دورة.

وتأتي أغنية «دبي كوكب آخر» امتداداً لأغنية «دبي دانة الدنيا» التي أداها الماجد أيضاً عند انطلاق مهرجان دبي للتسوّق عام 1996، وتحمل كلمات الأغنية الجديدة تعابير الفخر بالتطوّر الذي شهدته دبي على مدى الـ25 عاماً الماضية، وتعبر عن قيم التسامح وكرم الضيافة التي تشتهر بها الإمارات.

وأبدع الشاعر الإماراتي أنور المشيري كلمات «دبي كوكب آخر»، وكانت الألحان للبحريني أحمد الهرمي.