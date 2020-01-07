6 شعراء يتنافسون في الحلقة الثالثة من «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، ثالثة حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه التاسع، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي. ويشارك في الحلقة ستة شعراء، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي وعبر قناتي «الإمارات» و«بينونة».

وكانت الحلقة الماضية من البرنامج أسفرت عن تأهل كل من صالح محمد العنزي من السعودية بنتيجة 47 من 50، ومزيد بن جعدان الوسمي من الكويت بنتيجة 45 من 50، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة، وهم (ناصر بن خميس الغيلاني من سلطنة عُمان، عبدالرحمن شعثان القحطاني من السعودية، حمد المخلفي الحربي من السعودية، وصالح بن بركي الرشيدي من السودان)، إلى حين انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون» بداية الحلقة الثالثة.