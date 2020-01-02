الخطوط الحديدية السعودية تنقل 1.8 مليون راكب في 2019

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، أمس، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال العام الماضي بين محطاتها الأربع، الرياض والدمام والهفوف وبقيق، بلغ 1.8 مليون مسافر. وقالت الخطوط الحديدية، في بيان لها أمس، إن الزيادة في عدد الركاب تتجاوز الـ70 ألف راكب مقارنة بعام 2018، بنسبة نمو 4.06%.

وشهد شهر ديسمبر الماضي تحقيق الخطوط الحديدية نقل أعلى عدد للركاب المسافرين على متن قطاراتها بين محطاتها الأربع خلال عام 2019، والبالغ 170 ألفاً و529 راكباً، في الوقت الذي بلغ به متوسط عدد الركاب المنقولين يومياً قرابة 5000 راكب.

وتتوقع الخطوط الحديدية استمرار النمو في عدد الركاب المسافرين خلال العام الجاري مقارنة بالعام المنصرم، نظراً للإقبال الكبير الذي تشهده خدمات نقل الركاب بالقطارات.