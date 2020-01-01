ماريا كاري قبيل احتفالات 2020.. ماذا حدث لحسابها؟

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

تعرّضت المغنية الأميركية الشهيرة ماريا كاري لاختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد ظهر أمس، قبيل بدء الاحتفالات بمناسبة العام الجديد.

وأفاد موقع «هوليوود ريبورتر» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير اليوم، بأنه من الواضح أنه قد أرسلت تغريدات غير لائقة من حساب كاري (50 عاماً)، التي تحظى بمتابعة 4ر21 مليون شخص على «تويتر»، عشية رأس السنة الجديدة.

ومن بين التغريدات التي أرسلت، إشارات إلى نجم الراب الأميركي، إمينيم، وتغريدة لحساب آخر يشير إلى ابنة إمينيم. كما أشارت رسائل أخرى إلى جماعة «تشاكلينج سكواد»، التي تضم مجموعة من قراصنة الإنترنت الذي يشتهرون باختراق حسابات المشاهير.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم تويتر لموقع «ذا هوليوود ريبورتر»: «قمنا بإغلاق الحساب المخترق بمجرد علمنا بالمشكلة، ونحقق حالياً في الأمر».

