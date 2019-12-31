منتسبات «سجايا» يضعن بصمتهن الفنية في مخرج 88E

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تشارك سجايا فتيات الشارقة، في فعالية مخرج 88E للمأكولات والتسوق، التي ينظمها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات حتى 4 يناير المقبل، من خلال تقديم مجموعة من الفعاليات والورش الفنية والترفيهية التي تظهر المواهب الإبداعية والقدرات الفنية لدى المنتسبات.

ورسمت الفتيات جداريات فنية، حاكت شعار الفعالية «تذوق.. اجتمع.. تسوق»، حيث وضعت المشاركات بصمتهن الفنية، التي أضفت طابعاً جميلاً على الفعالية، وأظهرت قدرات الفتيات الفنية في تصميم ورسم لوحات فنية مبدعة، نالت إعجاب الزوار الذين توقفوا لمشاهدة الرسوم التي نفذتها الفتيات على خمس جداريات موزعة بين ردهات الفعالية، والتي تزينت بالألوان المبهجة المأخوذة من ألوان الطبيعة.

وقالت سمر حسين مشرفة فنون تشكيلية في «سجايا»: «تأتي مشاركة (سجايا) في فعالية مخرج 88E للمأكولات والتسوق، بالجزء الخاص بالفنون، ونقدم الفن الغرافيتي وهو فن الرسم على الحائط، حيث تقوم مجموعة من الفتيات الموهوبات بتنفيذ رسوم تتماشى مع طابع الفعالية وروحها».

وتقدّم «سجايا» كل سبت من أيام الفعالية، تحديات فنية بين الزوّار والمنتسبات، إلى جانب عزف الفتيات مقطوعات موسيقية حية على آلة البيانو، بالإضافة إلى الألعاب التفاعلية والمنافسات المختلفة.