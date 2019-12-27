عروض مطعم «تود إنجليش» في ليلة رأس السنة

المصدر: الامارات اليوم

أعلن مطعم «تود إنجليش فود هول» عن إقامة حفل عشاء مميّز لا يُنسى بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة، مع إطلالة فريدة تتيح فرصة مشاهدة أجمل عروض الألعاب النارية التي ستنطلق من برج خليفة والنافورة الراقصة في أجواء احتفالية راقية.

وتتألف وجبة العشاء الفاخرة من ستة أطباق، حيث يمكن الاستمتاع بتناول أشهى الأطباق التي تم تحضيرها بعناية لترضي جميع الأذواق، التي تتضمن تشكيلة متنوعة وغنية من أصناف المقبلات والحساء والأطباق الرئيسة والحلويات، إضافة إلى العديد من المفاجآت التي تنتظركم عند منتصف الليل. ويمكنكم الاستمتاع بتناول الطعام داخل المطعم المميّز بأجوائه الدافئة والأنيقة، أو في التراس الخارجي المطل على برج خليفة.

ويقع مطعم «تود إنجليش فود هول» في قاعة الأزياء في دبي مول، ويقدم أرقى وأشهى الأطباق من مختلف المطابخ العالمية. ويتمتع هذا المطعم الضخم، الذي تبلغ مساحته 12 ألف قدم مربعة بجلسات داخلية واسعة لتناول الطعام، وقاعة خارجية تطل على نافورة دبي والمناظر الفريدة لبرج خليفة.

ويقدم المطعم ثمانية أنماط مختلفة من المطاعم بأسلوب المطابخ المفتوحة ومحطات الطهي الحية، التي تشمل المأكولات الكلاسيكية وغير الكلاسكية من مختلف عواصم الطهي الأشهر في العالم.