مهرجان التسوّق.. البهجة بتوقيت دبي تبدأ «الثالثة عصراً»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

على وقع أصوات نجوم عربية وعالمية والعروض الترفيهية والتشكيلات الجمالية التي ستنير سماء المدينة، تنطلق اليوم الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، وسط أجواء احتفالية بما يتضمنه من حفلات، وفعاليات خاصة بالعلامات التجارية، وعروض الألعاب النارية اليومية، والسحوبات على الجوائز، والأسواق المؤقتة، والتجارب المميزة، وغيرها من الفعاليات.

ويستمر المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدعم من عدد من شركائها الاستراتيجيين، لـ38 يوماً حتى الأول من فبراير المقبل.

وسينطلق مهرجان دبي للتسوّق بحفل افتتاحي يستمر ليومين في برج بارك، وسط مدينة دبي، وسيتخلل الحفل العديد من الأنشطة والفعاليات ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً، بالإضافة إلى حفلات غنائية يحييها كبار النجوم.

وسيشهد اليوم حفلاً غنائياً لكل من النجوم: الشاب خالد، وشيرين عبدالوهاب، وحسين الجسمي، فيما يحيي المغني البريطاني ليام باين، العضو السابق في فرقة One Direction، والمغنّية جورجا سميث حفلاً غنائياً غداً.

من الحفلات الغنائية التي ستشهدها المدينة بالتزامن مع انطلاق المهرجان حفل النجم الباكستاني راحت فاتح علي خان في صالة كوكاكولا أرينا غداً، وحفل الهولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم في «دبي أوبرا» على مدار اليوم وغداً.

ألعاب نارية

ستزيّن عروض الألعاب النارية سماء المدينة الليلة، في تمام الساعة 9:00 مساءً في خمسة مواقع، وهي «ذا بييتش»، و«السيف»، و«لامير»، و«دبي فستيفال سيتي مول»، و«خور دبي».

بينما ستنطلق عروض الألعاب النارية غداً في «برواز دبي» (7:30 مساءً)، وفي «ذا بييتش» الساعة 8:30 مساءً، وفي «السيف» (10:30 مساءً)، وعند الساعة الـ10:30 مساء بعد غد، ستنطلق عروض الألعاب النارية من «السيف».

وتشهد مراكز التسوّق التابعة لـ«ماجد الفطيم» «تخفيضات لمدة 12 ساعة»، إذ يمكن للمتسوّقين الحصول على تخفيضات تصل حتى 90% اليوم ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل، في سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة، ومول الإمارات.

جديد الدورة الـ25

ستكون الدورة الـ25 الأكبر في تاريخ المهرجان، إذ ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة مثل الأسواق الخارجية، التي ستنظم في مناطق مختلفة مثل حتّا والرقة والخوانيج والسيف وسيتي ووك. وسيحمل كل من هذه الأسواق فكرة رئيسة مختلفة. وسيعود السوق الموسمي بدورته السابعة في برج بارك، وسط مدينة دبي.

ومن الفعاليات الجديدة التي يشهدها المهرجان للمرة الأولى تحدّي (Yalla DSF) تقدمه كلوب أباريل، وهي عبارة عن لعبة تفاعلية متوافرة عبر الهواتف المتحركة بأربع لغات: الإنجليزية والعربية والماندرين والروسية. وتأتي اللعبة بالتعاون مع مجموعة أباريل، وتتيح الفرصة للمشاركين الفوز بجوائز يمكن الحصول عليها بشكل فوري.

وللمرة الأولى، سيقدّم دبي فستيفال سيتي مول مهرجان ليغو الأول من نوعه، إذ يمكن للأطفال والبالغين التفاعل مع 11 منطقة تركّز كلٌ منها على إحدى العلامات التابعة لشركة ليغو العالمية. ويمكن لزوّار دبي فستيفال سيتي مول الاستمتاع بمشاهدة عرض «تخيّل ليغو»، الذي تصاحبه عروض النار والليزر والضوء، ابتداءً من الثامن من يناير المقبل.

سيارات وذهب

لطالما اشتهر مهرجان دبي للتسوّق بجوائزه المذهلة، لكن الدورة الـ25 تحمل معها فرصاً أكثر وأكبر للفوز بالسيارات والجوائز النقدية والذهب، بالإضافة إلى أميال سكاي واردز، ونقاط المكافآت وغيرها.

وسيكون عشّاق الموسيقى على موعد مع سلسلة من الحفلات خلال مهرجان دبي للتسوّق، إذ يستضيف «ذي بوينت» حفلاً للفنانة يارا والفنان محمد حماقي في 17 يناير المقبل. وسيحيي النجم عمرو دياب حفلاً في مدينة دبي للإعلام في 24 يناير.

كما سينظم حفل في مركز دبي التجاري العالمي في 10 يناير للفنانين محمد رمضان وسعد لمجرد.

مفاجآت وصفقات حصرية

تشهد الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية في ما يقرب من 4000 متجر، وستتاح الفرصة للمتسوّقين خلال المهرجان للحصول على عروض ترويجية تصل حتى 75%، كما ستتاح لهم الفرصة للتفاعل مع عدد من الفعّاليات الخاصة بالعلامات التجارية من عالم الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل والأناقة، وغيرها.

وسيكون المتسوّقون على موعد مع مفاجآت مهرجان دبي للتسوّق ابتداءً من الثاني من يناير وحتى 26 من الشهر نفسه، وسيتم خلال هذه الفعالية الإعلان عن صفقة حصرية في متجر حصري في مركز تسوّق محدد بشكل يومي وقبل 24 ساعة من توافرها.

- الحفل الافتتاحي يستمر ليومين في برج بارك، وسط مدينة دبي، وسيتخلله العديد من الفعاليات.

24

يناير المقبل سيُحيي

النجم عمرو دياب حفلاً

في مدينة دبي للإعلام.

1000

علامة في ما يقرب

من 4000 متجر تشارك

في عروض المهرجان.