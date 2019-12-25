كيتنغ المنتظر «أفضل هدية»: سأكون أباً لـ 5

المصدر: لندن - د.ب.أ

أكد المغني الإيرلندي الشهير، رونان كيتنغ، العضو السابق في فريق البوب الإيرلندي الشهير «بويزون»، أن انتظار ميلاد طفل آخر من زوجته الحالية هو «أفضل هدية».

ولدى كيتنغ (42 عاماً) بالفعل، ثلاثة أبناء: جاك (20 عاماً)، وميسي (18 عاماً)، وعلي (14 عاماً) من زوجته السابقة إيفون كونولي، بالإضافة إلى طفل رابع يدعى كوبر (عامان) من زوجته الحالية ستورم كيتنغ.

ونقل موقع «كونتاكت ميوزيك»، المعني بأخبار المشاهير، أمس، عن كيتنغ القول: «إن الأمر مثير للغاية، أبنائي الأكبر سناً متحمسون للغاية، وكذلك كوبر»، مضيفاً: «إنه خبر سعيد في عائلتنا، فتوقُّع طفل آخر هو أفضل هدية»، وقال كيتنغ: «سأكون أباً لخمسة أبناء، يا إلهي، لكنني لا أطيق الانتظار، فقد كنت أنا شخصياً واحداً من بين خمسة أبناء، لذلك سأرى ما مر به أمي وأبي».

وكان كيتنغ - المغني الرئيس في فريق «بويزون»، الذي ذاع صيته في تسعينات القرن الماضي - أعلن، الشهر الماضي، أنه وزوجته، مصممة الأزياء الأسترالية (38 عاماً)، ينتظران حدثاً سعيداً.