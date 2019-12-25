اليابان: أكبر انخفاض في عدد المواليد

المصدر: طوكيو - رويترز

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية في اليابان، أمس، إن عدد المواليد في البلاد هذا العام انخفض بنحو 5.9% إلى أقل من 900 ألف مولود، وذلك للمرة الأولى منذ بدأت الحكومة تجميع البيانات عام 1899.

ويرى محللون أن عدد المواليد الآخذ في الانكماش، سيؤدي لتحويل المزيد من الأموال المخصصة للرعاية الاجتماعية إلى دعم التكاليف المتزايدة لرعاية المسنين الذين تتزايد أعدادهم، ومن شأن ذلك تقويض النمو الاقتصادي.

وفاقت الوفيات عدد المواليد هذا العام بفارق 512 ألفاً، وهذه المرة الأولى التي يكون الفارق فيها أكبر من 500 ألف، إذ جرى تسجيل ولادة 864 ألف طفل فقط، بينما بلغ عدد المواليد العام الماضي 918 ألفاً.

وقال المسؤول عن تجميع البيانات في الوزارة اليابانية إن هذا هو أكبر انخفاض في عدد المواليد منذ عام 1975، ومن أسبابه تناقص أعداد النساء بين سن 25 و39 عاماً.

وتطمح الحكومة إلى أن يصل معدل المواليد إلى 1.8%، وهو ما يبدو طُموحاً جامحاً في ضوء تسجيل المعدل نسبة 1.42% عام 2018.