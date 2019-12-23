فندق للكلاب في الإردن.. حمام وقص شعر وأظافر ب 28 دينار

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

رغم ارتفاع كلفة المعيشة في الاردن إلا أن الأردنيون ينفقون مبالغ كبيرة لرعاية حيواناتهم المدللة.

وانتشرت في السنوات الأخيرة في عمان عشرات مراكز العناية بالحيوانات الأليفة خصوصا الكلاب والقطط، ومحلات تبيع مستلزمات تربيتها بعد تزايد أعداد مربيها. ويقول مدير "بت زون"، أول فندق ومركز تدريب للكلاب، مروان الحاج علي إن المشروع أقيم عام 2018 بعد "نمو ملحوظ لتربية الحيوانات الأليفة خصوصا الكلاب". بحس وكالة الانباء الفرنسية أ ف ب.

ويقدم الفندق، الذي يحتوي مساحات واسعة للعب والتدريب وحجرات للإقامة، خدمات قص أظافر الكلاب وشعرهم واستحمامهم وتجفيف شعرهم مع من يعتني بهم في غياب أصحابهم. ويتاح لأصحاب تلك الكلاب متابعتها عبر الانترنت من خلال كاميرات مثبتة في كافة الأقسام.

ولا تتجاوز كلفة مبيت الكلب 3 دنانير (4 دولارات) في اليوم، بينما تضاف كلفة خدمات أخرى بحسب الحاجة. ويكلف الحمام وقص الشعر للكلب أوالقط وقص الأظافر مع تنظيف الأذنين 28 دينار

ويقول الحاج علي مبتسما بينما يجفف عامل خلفه شعر كلب "جيرمن شيبيرد" ضخم اسود "لو قلت لشخص قبل 20 عاما ساترك كلبي في فندق سيضحك عليك، لكن الآن الأمر طبيعي".

وأكد الرجل الذي يربي كلابا منذ أكثر من 30 عاما أن "هناك إقبالا أكبر على تربية الكلاب في السنوات الأخيرة" رغم تكاليف قد تتعارض مع الأوضاع الإقتصادية.

ويؤكد سامي جورج، مدير أحد أقسام فندق من فئة خمسة نجوم في عمان، والذي يربي كلبا رماديا صغيرا من فصيلة "فرينش تيرير" إن تربية الكلب "تشكل عبئا ماديا بدون أدنى شك".

ويقول "كل شيء مكلف في الأردن وهذا ينطبق على طعام الكلاب والقطط ومستلزمات تربيتها وطبعا العناية الطبية".

وتحتاج الكلاب والقطط لعناية طبية روتينية أساسية مثل اللقاحات ضد الأمراض والفيروسات، وحبوب الديدان الداخلية، ومضاد حشرات خارجية تقارب كلفها نحو 140 دولارا سنويا.

تضاف إلى ذلك عمليات إخصاء الذكور واستئصال رحم الإناث وكلفتها بين 70 و140 دولارا، وكلف الغذاء التي قد تصل إلى 70 دولارا شهريا.

ويقول الطبيب البيطري علاء شحادة مدير "فت زون" إن المربي يعتبر حيوانه المنزلي فردا من العائلة وبالتالي "له حق الرعاية الصحية والطعام والمسكن".

ويراقب شحادة المؤشرات أثناء فحص زملائه كلبة من نوع "بيت بول" تدعى "نافي" فقدت قدرتها على تحريك اطرافها الخلفية نتيجة آلام قرص في العمود الفقري.

ويؤكد أن "الموضوع الطبي بالذات مكلف بسبب كلفة الأجهزة المستخدمة فهي باهظة الثمن لانه قطاع لا يزال جديدا".

ويوضح شحادة أنه رغم ذلك هناك إقبال على تربية الكلاب والقطط، ويضرب مثلا "جائتني سيدة واضح انها غير مقتدرة رغم ذلك اختارت ان تحمل حيوانها الأليف من السلط (شمال) الى هنا لصورة أشعة". ويضم مركز "فت زون" وحدة عناية مكثفة وأجهزة لتصوير الأشعة وتشخيص الرئتين، وحاضنات ومختبرات لفحص الدم.