دواء جديد لـ «الإيدز».. يتعثر

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

فشل مشروع لمكافحة الفيروس المسبب لنقص المناعة البشرية (الإيدز) بقيادة شركة «جلاكسوسميث كلين بي إل سي»، في الحصول على موافقة إدارة الأغذية والدواء الأميركية للعلاج بحقنة واحدة في الشهر بدلاً من الجرعات اليومية.

ووفقاً لبيان أصدرته وحدة مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب، أمس، تلقت «شركة (في آي آي هيلث كير) رسالة تفصيلية من إدارة الغذاء والدواء، أشارت إلى التصنيع الكيميائي والضوابط» بحسب وكالة بلومبرغ.

وقالت شركة «في آي آي هيلث كير» الرائدة في مجال الأبحاث والتطوير الخاصة بأدوية علاج الإيدز، إنه لم تكن هناك أي مشكلات تتعلق بالسلامة. ويعد هذا التطور انتكاسة لشركة جلاكسو، التي كانت تعول على العلاج الشهري للمساعدة في التفوق على منافستها شركة «جيليدساينس أي إن سي» في سوق أدوية فيروس نقص المناعة البشرية.