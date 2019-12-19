أردني يبدع شجيرات من الأسلاك

المصدر: عمان - رويترز

إبداع مجسم مصغر لشجرة من الأسلاك بشكل كامل، يمكن أن يستغرق من فنان أردني ما بين ساعتين و10 أيام.

ويقضي الفنان أحمد الجندي معظم وقته في ثني أسلاك صغيرة بلا توقف، لإبداع أعماله الفنية الفريدة بشغف نما معه على مر الزمن.

ويوضح الجندي (41 عاماً) أنه استلهم فنه هذا من بونساي، وهو فن ياباني يُعنى بغرس وتربية الأشجار أو الشجيرات في البيوت. لكنه أضاف لمسة محلية إلى إبداعاته، من خلال جعل أشجار السلك المصغرة تشبه أشجار الزيتون، وهي رمز للوطن في الثقافة المحلية الأردنية. وابتكر الفنان، الذي علم نفسه هذا الفن، أكثر من 1000 شجرة من السلك خلال السنوات الخمس الماضية، وباع معظمها. وتراوح أسعار أعماله الفنية بين 10 دنانير (14 دولاراً) و300 دينار (423 دولاراً).

ويعرض الجندي أعماله الفنية للبيع في 50 سوقاً بالأردن. ويعبر الزبائن في إحدى هذه الأسواق بفندق في عمّان عن انبهارهم بإبداعه.