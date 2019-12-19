«لأول مرة منذ زمن بعيد» في مركز جميل للفنون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح مركز جميل للفنون، متحف الفن المعاصر في دبي، أمس، المعرض الخاص بالفنانة السعودية، سارة أبوعبدالله، تحت عنوان «لأول مرة منذ زمن بعيد»، بالتعاون مع كونستفيرين هامبورغ، ألمانيا، ويستمر المعرض حتى 11 أبريل المقبل.

تعمل الفنانة السعودية، سارة أبوعبدالله، من خلال وسائط متنوعة؛ الفيلم، التركيب الفني، الرسم، والكتابة. ويبحث عمل الفنانة في الحياة الخليجية المعاصرة، وكيف أسهم الإنترنت وقنوات التواصل الرقمية في صياغة فهمنا واهتماماتنا تجاه العالم، خصوصاً التدفق المستمر للصور وصياغة الشخصيات الوهمية عبر الإنترنت، ومعمارية الحيز المحلي، وثقافة البوب في الخليج. يعكس المعرض بحثاً معاصراً عن الذات والانتماء، وتتساءل سارة فيه عن الكيفية التي يمكننا بها التنقل في المساحات العامة والخاصة، بينما نتفاوض على أطر لكل منها، من خلال رؤية تتأثر، على سبيل المثال لا الحصر، بتجربتها كفنانة في المجتمع السعودي.

تتصف أعمال سارة بأنها في الغالب ذات طابع أشبه بالسيرة الذاتية شديدة الشخصانية، وهي من خلال مقاطع الفيديو تتأمل في كيفية هيمنة القوة والسطوة على تفاصيل حياتنا اليومية، بدءاً من التكوينات المعمارية لمنزل عائلة إلى طريقة الوصول إلى الطرق العامة والتنقل فيها. ويقدم المعرض عملين من أعمال الفيديو، هما «منطقة السَلَطة» (2013) و«المنزل الذي ألتهمهم بالكامل» (2018)، وكلاهما يركز على طقوس الحياة اليومية كوسيلة لفتح الباب أمام حوار أوسع نطاقاً، حول الرموز الاجتماعية التي تتجاوز المساحات العامة والخاصة. وهناك لوحة كبيرة الحجم، صنعتها الفنانة من أجل المعرض، تجمع صوراً وأشكالاً من الخبرات اليومية للفنانة، وهناك كذلك تركيب فني عنصره الرئيس ثمرات طماطم، ليكون بمثابة نصب تذكاري لنوع معين من الطماطم كان يزرع على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، لكنه اندثر اليوم بسبب التوسع الحضري، في تناولٍ لفكرة العجز عن استعادة ما ضاع بالكامل.

تبحث أعمال سارة أبوعبدالله في الحياة الخليجية المعاصرة