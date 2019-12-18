10 وجهات في دبي لقضاء ليلة رأس السنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدءاً من عروض الألعاب النارية المبهرة، مروراً بالفعاليات الترفيهية، وصولاً إلى الحفلات الموسيقية، تستقبل دبي العام الجديد 2020، وسط أجواء تهدف إلى رسم البهجة على وجوه زوارها، خلال هذه المناسبة. وكشف الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بجدول فعاليات دبي عن باقة فعاليات، ستحتفل من خلالها المدينة بليلة رأس السنة، والتي ستغطي العديد من الوجهات، من برج خليفة، المعلم الأبرز الذي يتابعه كثيرون حول العالم في هذه المناسبة، إلى حدائق ووجهات ضيافة وترفيه ومراكز بالجملة. وتستضيف دبي أسماء فنية مميزة، خصوصاً في عالم الـ«دي جي» و«الآر آند بي» احتفالاً بالعام الجديد، وستحيي باقة من الفنانين تلك الليلة في المدينة. وهنا 10 وجهات في دبي يمكن الاحتفال بهذه المناسبة المتميزة فيها:

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