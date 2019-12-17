رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أكد الفنان المصري رامي جمال أنه صار يتمتع بالقوة الكافية التي تسمح له تجاهل اصابته بمرض البهاق، وأنه سيعاود ظهوره الفني وحفلاته رغم صعوبة الامر من الناحية النفسية، وسيحي رامي حفلا مع الفنان تامر حسني.

وكشف الفنان رامي جمال، عن تطورات إصابته بمرض البهاق، مشيرا إلى أن المرض بدأ يظهر له منذ 4 سنوات، وبعد أن تم منعه من الكورتيزون، بدأ يظهر بشكل أكبر. وقال جمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، إنه حينما بدأ المرض في الظهور بالوجه، بدأت اشعر بأن المرض أصبح عبئًا عليه وأنه كان يبحث عن تخبئته عند ظهوره في الحفلات، ولكن في النهاية أعلن عنه، موضحًا أن كثير من الأطباء عرضوا عليه عروض للعلاج، ولكنه جربها كلها. وتابع:"كل الناس دعمونى، مش الزملاء فقط، وكرم ربنا كان أكبر على مما أتخيل".

وكشف رامي جمال عن كواليس حفله مع الفنان تامر حسني، مشيرًا إلى أن تامر طلب أن توضع صورته مع رامي جمال في بوستر واحد رغم أنه الأقدم فنياً.

ويحيى النجمان تامر حسنى ورامى جمال، حفلا غنائياً ضخماً يوم 20 ديسمبر الجارى فى التجمع الخامس بمسرح المنارة، ومن المقرر حضور عدد ضخم من جمهور النجمين إضافة إلى حضور الشخصيات العامة والإعلاميين وبعض الفنانين.