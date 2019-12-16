عجائز اليابان يستخدمون أجساداً بديلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مازال بعض كبار السن في العقد الثامن من عمرهم في اليابان يعملون ويؤخرون تقاعدهم بفضل الهياكل الخارجية الصناعية لأجسادهم.

ولا تقتصر استخدامات الهياكل الخارجية على تعزيز قوة الجنود أو استخدامها في منشآت تجميع السيارات أو مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل فحسب، بل تساعد أيضًا كبار السن في أداء أنشطتهم اليومية.

إذ ذكرت دورية نيو ساينتيست مؤخرًا أن كبار السن في اليابان يستخدمون الهياكل الخارجية كي تساعدهم في أداء وظائفهم وتأخير تقاعدهم.

ونسبة السكان الذين يزيد عمرهم عن 65 عامًا في اليابان تبلغ نحو 26% وهي الأعلى عالميًا.

وكمحاولة لمعالجة هذا الخلل، تعمل مجموعة من شركات التقنية اليابانية على بناء هياكل خارجية تساعد كبار السن على أداء أنشطتهم اليومية. وطورت شركة إينوفيس بدلة تشبه حقيبة الظهر تُشحَن من خلال الضغط على مضخة يدوية 30 مرة لملء عضلات تعمل بالهواء المضغوط.

وتساعد البدلة مستخدميها على رفع أثقال تزن نحو 25 كيلوغراما، ويبلغ سعرها 1300 دولار.

وقال دايجو أوريهارا، المتحدث باسم شركة إينوفيس، لدورية نيو ساينتيست «أحد عملائنا شركة عائلية تنتج الفجل المخلل وتبيعه وتستخدم أثقالًا في عملية الإنتاج. وعلى الرغم من أن الأب في العقد الثامن من العمر ويفترض أن يتقاعد، لكنه ما زال يعمل باستخدام الهيكل الخارجي الذي أنتجته شركتنا».

وأشارت دورية نيو ساينتيست إلى بدلة أتون موديل واي الكهربائية التي أنتجتها شركة باناسونيك ويبلغ سعرها 5500 دولار وتساعد مستخدمها على رفع أثقال تزن نحو عشرة كيلوجرامات. وطورت شركة تويوتا العملاقة هيكلًا خارجيًا يهدف إلى دعم العمال كبار السن.