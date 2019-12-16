3 أيام مع روائع بوليوود في «لحظات أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم مبادرة لحظات أبوظبي لعشّاق الأفلام الهندية في العاصمة، سهرة بوليوودية في «أمسية الفيلم الهندي»، التي ستكون مناسبةً للاحتفاء بروائع السينما الهندية، خلال الفترة من 19-21 الجاري، في حديقة العاصمة، وستقدم عرضين يومياً.

وستشهد الفعّالية جدولاً حافلاً بالأفلام الكلاسيكية والحديثة، وسيستمتع الحضور خلالها بالأغاني والرقصات، وقصص الحب الرومانسية التي تشتهر بها الأفلام الهندية.

يشار إلى أن «لحظات أبوظبي» هي مبادرة مجتمعية تنفذها دائرة تنمية المجتمع، ضمن إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، وتهدف إلى تعزيز الترابط الأسري بين سكّان أبوظبي، ومد جسور التواصل بين أفراد المجتمع بشكل عام، من خلال عدد من الفعّاليات والأنشطة المجتمعية، التي تضفي أجواءً عائلية تجسّد الاندماج المجتمعي بين كل شرائح المجتمع، في خمس مناطق رئيسة في العاصمة الإماراتية.