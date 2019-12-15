رئيسة وزراء فنلندا الشابة: لست مثلاً أعلى

المصدر: بروكسل - رويترز

ربما هي أصغر من يتولّى رئاسة الوزراء في العالم، لكن الفنلندية سانا مارين (34 عاماً) لا تشعر بأنها مثل أعلى.

وعُينت مارين رئيسة للوزراء يوم الثلاثاء الماضي، وبعد يومين وجدت نفسها كتفاً إلى كتف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وغيرهما في قمة للاتحاد الأوروبي يحضرها قادة الدول الأعضاء الـ27.

وابتسمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وجه مارين وحضنتها بحرارة عندما التقتا في القمة ببروكسل.

وكان تعيين شابة لقيادة فنلندا محط اهتمام وسائل الإعلام حول العالم، واعتبر الكثير منها رئيسة الوزراء الجديدة «مثلاً أعلى» لمن يعيشون في مجتمعات يهيمن فيها رجال كبار في السن على العمل السياسي منذ زمن.

وقالت مارين «لا أشعر بأنني مثل أعلى. ربما أكون كذلك بالنسبة للبعض لكننا جميعاً بشر. ما يهم هو القضايا وليس من هم وراء القضايا التي نعمل جميعاً عليها. أعتقد أن كل واحد مهم». وأضافت أن السر وراء نجاحها هو العمل الجاد.