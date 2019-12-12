«مكتبة الشارقة» تطلق مبادرة «إلكترونية» لعشاق القراءة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت «مكتبة الشارقة العامة» التابعة لـ«هيئة الشارقة للكتاب»، مبادرة «المكتبة الإلكترونية» (Pop-Up Library)، التي تسعى لتوفير الكتب للقراء في جميع الأوقات والأماكن على الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية، وجاء إطلاق الخدمة الجديدة بالتزامن مع احتفالات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، وفي إطار تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز عادة القراءة ومحبة الكتاب والمطالعة في نفوس جميع أفراد المجتمع.

وتعمل المبادرة عن طريق برنامج خاص من تطوير شركة «بيكر آند تايلور» التابعة لمؤسسة «فوليت» العالمية، لضمان وصول القراء إلى الكتب الإلكترونية بسهولة وسرعة، حيث يعمل نظام «المكتبة الإلكترونية» على شبكات واي فاي (Hotspots)، تسمح للمستخدمين بالدخول إلى موقع واحد فقط، هو الموقع التابع للمكتبة الذي يضم مجموعة من الكتب الإلكترونية، فعند اتصال المستخدمين بشبكة الـ«واي فاي» والدخول إلى الموقع من خلال العنوان المذكور على الملصق، يمكنهم تحميل أي كتاب إلكتروني من المجموعة مباشرة عن طريق متصفح الإنترنت.

وتوفر المكتبة مبادرتها الجديدة للمشتركين بعضوية المكتبة ولكل أفراد المجتمع مجاناً، حيث توزع الملصقات مع التعليمات لإرشاد المستخدمين ومساعدتهم على استعراض مجموعة الكتب الإلكترونية المتوفرة واختيار أحدها لقراءته، إذ يُفتح الكتاب عن طريق متصفح الإنترنت على جهاز المستخدم مباشرة من دون تحميله، ومن دون الحاجة إلى استخدام تطبيق، ويمكن قراءته دون الاتصال بالإنترنت، طوال فترة استعارته التي تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حداً أقصى، وتشمل مجموعة الكتب 624 عنواناً ضمن أربع فئات، الكتب غير الخيالية للراشدين، والكتب الخيالية للراشدين، وكتب اليافعين، وأخيراً كتب الأطفال.

624

عنواناً ضمن

أربع فئات.