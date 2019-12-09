«الإيرلندي».. 17 مليون مشاهد في 5 أيام

المصدر: لوس أنجلوس ـــ رويترز

اجتذب فيلم المخرج مارتن سكورسيزي الجديد «الإيرلندي» (ذي إيريشمان)، الذي تدور أحداثه في عالم العصابات، نحو 17.1 مليون مشاهد أميركي في أول خمسة أيام من عرضه على شبكة نتفليكس، وذلك وفقاً لبيانات شركة نيلسن للأبحاث التسويقية.

وتقديرات «نيلسن» هي أول مؤشرات على شغف المشاهدين بالفيلم الذي تكلف نحو 160 مليون دولار، ويُتوقع أن يكون منافساً رئيساً في حفل توزيع جوائز الأوسكار، ولم تفز «نتفليكس» مطلقاً بجائزة أوسكار أفضل فيلم.

وعلى سبيل المقارنة، حظي فيلم التشويق (بيرد بوكس)، الذي أنتجته «نتفليكس» في ديسمبر الماضي، وقامت ببطولته ساندرا بولوك، بنحو 26 مليون مشاهد أميركي في أول سبعة أيام من عرضه، وفقاً لبيانات «نيلسن».

وقالت «نتفليكس» حينها إن 45 مليون شخص على مستوى العالم شاهدوا «بيرد بوكس» في أول سبعة أيام من إطلاقه في ديسمبر 2018.

ومن المتوقع أن يحفظ «الإيرلندي»، من بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو، مكاناً لنفسه ضمن ترشيحات جوائز الـ«غولدن غلوب»، التي ستعلن في مدينة لوس أنجلوس اليوم.