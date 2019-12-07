عريقات والقيسي إلى نهائيات «منشد الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حجز المنشدان: الفلسطيني عبدالمجيد عريقات، والعراقي أركان القيسي، مكانهما في المنافسات النهائية من برنامج منشد الشارقة، بعد أن قدما إبداعات لافتة في حلقة تصفيات المجموعة الثالثة، فيما لم يتأهل المشاركان: اللبناني عمر كبارة، والعُماني سعيد الروشدي.

وامتازت الحلقة، التي تسبق الموعد الختامي المرتقب، بإبداعات متنوعة قدّمها المنشدون الذين عبّروا عن قدرات صوتية كبيرة وثقافة إنشادية واسعة وإلمامٍ بالمدارس الفنية المختلفة، حيث وفِّق المنشد الفلسطيني عريقات في تقديم أنشودة «قسماً بالله»، التي أبدع في أدائها، وعكس خلالها موهبة استثنائية أبهرت لجنة التحكيم التي أثنت على موهبته، ليواصل بعدها الألق من خلال أنشودة «يا سايق الجمال»، التي ضمّنها بخامة صوته المميزة وأسلوبه العذب. ومن بلاد الرافدين، أجاد المنشد العراقي أركان القيسي في تقديم أنشودة «حب النبي الهاشمي» بصوت عذب وإحساس عالٍ، أتقن خلالها الوصول إلى عرب صوتية أبدع فيها، فيما أبحر بأنشودة «الله الله» صوب أبعاد من الألق والجمال الفني الذي قابلته لجنة التحكيم بالثناء على موهبته. وعبّر المنشد اللبناني عمر كبارة عن طاقات صوتية متميزة، حيث قدّم أنشودة «كم يا أبي»، التي أبدع فيها بأسلوبه وعذوبة إحساسه، تبعها بأنشودة «يا إلهي» التي عكست موهبة وثقافة إنشادية واسعة.

فيما أظهر المنشد العماني سعيد الروشدي إبداعاً عذباً، بعد أدائه أنشودتي «هلا يمة» بإتقان متفرّد، و«رب البرية»، التي عبّر من خلالها عن قدرات صوتية كبيرة، وجدت ثناءً واستحساناً من لجنة التحكيم التي طالبت كلا المنشدين بمواصلة العمل على موهبتهما وصقلهما، والاستفادة من كل التجارب التي يخوضانها من أجل مواصلة الإبداع في المستقبل. وسيكون الجمهور على موعد مع المنافسات النهائية، التي سيحييها الفنان العالمي ماهر زين في مسرح المجاز بالشارقة، والتي ستجمع المتأهلين: السوري حسن الجلب، والجزائري نضال عيمن، والمغربي إبراهيم إنهض، والمصري محمد طارق، إلى جانب الفلسطيني عبدالمجيد عريقات، والعراقي أركان القيسي، يوم الجمعة المقبل 13 ديسمبر الجاري.