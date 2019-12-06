«421» معرض وباقة من ورش العمل والدورات في ديسمبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف معرض421 عن برنامج فعالياته لشهر ديسمبر، الذي يتضمن سلسلة من عروض الأفلام وورش العمل والأنشطة التفاعلية، التي تهدف إلى تعزيز تفاعل عامة الجمهور في دولة الإمارات مع المشهد الإبداعي المتنوع، وتشجيع الحوار الثقافي حول مختلف مجالات الفنون والتصميم والابتكار.

وتعتزم وجهة الفنون والتصميم إطلاق معرض جديد بعنوان «كيف تناور»، الذي يستكشف آفاق النشر.

ويستهل المعرض421 برنامجه المتنوع مع ورشة عمل عن التنسيق (دي جيه) والإنتاج الموسيقي التي توفر مقدمة تعريفية حول الإنتاج الموسيقي الإلكتروني وتنسيق الأسطوانات.وتعود «سينما عقيل» لتتعاون مجدداً هذا العام من خلال عروض مجانية في 11 ديسمبر، في إطار سلسلة «العرب والمدينة». وسيشهد برنامج هذا الموسم أفلاماً جديدة ومشوقة، مثل «يوم الزفاف»، إضافة إلى فيلم «صوفيا».

ويواصل «جلف فوتو بلس» تعاونه من خلال ورشة تصوير جديدة، بقيادة كاثلين هوار، تحت عنوان «التصوير الفوتوغرافي المستوى 2»، أما 14 ديسمبر الجاري، فمن المقرر أن يستضيف المعرض ورشة عمل حول فن «أساسيات الطباعة».