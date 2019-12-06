«كايو بوكي أند سوشي».. مفهوم جديد للطعام الياباني في دبي

المصدر: الامارات اليوم

تعني لفظة «كايو» باللغة اليابانية «الجيل الجميل»، وهو المفهوم الذي يحرص مطعم «كايو بوكي أند سوشي»على ابتكاره من خلال تناول الطعام بأجود المكونات ضمن أجواء مريحة وعفوية. وانطلاقاً من حرصه على تغذية الجسم والروح معاً، افتتح المطعم أبوابه في شارع الوصل ليقدّم أطباق البوكي الشهية والصحية، فضلاً عن توفير خدمة التوصيل. ويقدم المطعم أطباق السوشي والحساء والحلويات، إلى جانب أطباق البوكي التي يمكن تخصيصها حسب الطلب.

وفيما تسعى العلامة إلى توفير أصناف البوكي والسوشي الطازجة اللذيذة بسرعة، فإنها تركّز أيضاً على ابتكار أطباق مغذّية بمزيج مبتكر من النكهات. ويشتهر المكان بتشكيلة أطباقه المميزة التي ترضي جميع الأذواق وتلبّي كل المتطلّبات الغذائية من البوكي، مثل «كايو سبيشال»، و«سالمون كلاسيك»، و«كايو فيدجي»، و«كاي لوا بوكي»، والبوكي النباتي، والكثير غيرها ضمن قائمة الطعام الواسعة.

يقدم المطعم أطباق البوكي بأحجام مختلفة تراوح أسعارها بين 55 و75 درهماً، فضلاً عن تشكيلة واسعة من السوشي بأسعار تبدأ من 25 درهماً فقط.