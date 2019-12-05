لأجل الأسرة.. عطلة 18 أسبوعاً مدفوعة الأجر لموظفي «نستله»

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

تعتزم شركة نستله السويسرية للأغذية مساعدة عامليها، البالغ عددهم أكثر من 300 ألف عامل على مستوى العالم، في التوفيق بين العمل والأسرة.

وأعلنت الشركة أمس، في فرانكفورت، أن الأمهات والآباء العاملين في الشركة سيستطيعون الحصول، بدعم من المساعدات الاجتماعية التي توفرها الدولة، على عطلة عمل من أجل الأسرة تصل إلى 18 أسبوعاً.

وأوضحت الشركة أن هذا النموذج لا يقتصر على جنس الوالد أو الوالدة، وأنه يسري أيضاً على الأسرة التي تتبنّى طفلاً أو ترعاه، مؤكدة بدء العمل بهذا البرنامج اعتباراً من مطلع عام 2020، على أن يطبق في جميع شركاتها على مستوى العالم بحلول عام 2022.