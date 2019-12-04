قبل شراء الهاتف المحمول.. تحقق من هذا الأمر الوقائي

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوصى المكتب الاتحادي للحماية من مخاطر الإشعاع باتخاذ بعض التدابير الوقائية للحماية من مخاطر الإشعاع الناتج عن الهواتف المحمولة.

وشدد خبراء على أنه قبل شراء الهاتف ينبغي التحقق مما يعرف بقيمة معدل الامتصاص النوعي (SAR)، وهو مقياس الطاقة عالية التردد، التي تمتص بواسطة أنسجة الجسم عند استخدام الهواتف المحمولة. ومن المعلوم أن الحد الأقصى المسموح به هو 2 وات لكل كيلوغرام.

وأوضح خبراء المكتب الألماني أن أولى التدابير للحماية من مخاطر الإشعاع هو عدم استعمال الهاتف المحمول في الأماكن، التي تضعف فيها الشبكة: فكلما ضعفت شبكة الهاتف، زادت الحاجة لتشغيل الهاتف بشكل أقوى.

لذا يفضل تجنب إجراء المكالمات الهاتفية في حال الاستقبال السيئ في القطارات أو المترو أو السيارات على سبيل المثال، التي لا تحتوي على هوائي خارجي، بالإضافة إلى الأماكن، التي لا تتوافر فيها الخدمة بشكل جيد.

كما ينصح الخبراء أيضاً بإبعاد الهاتف عن الأذن قدر الإمكان؛ إذ تتناقص كثافة الحقول الكهرومغناطيسية بسرعة مع بعد المسافة. لذا يوصى بإجراء المكالمات باستخدام سماعات الرأس أو عن طريق تجهيزة التحدث الحر.