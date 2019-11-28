جودفري جاو يرحل عن 35 عاماً

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

توفي الممثل التايواني - الكندي وعارض الأزياء الشهير، جودفري جاو، عن عمر يناهز 35 عاماً، أثناء تصوير برنامج تلفزيوني في الصين أمس.

يشار إلى أن جاو كان يعمل لدار أزياء «لوي فيتون» منذ عام 2011، إذ يعدّ أول عارض آسيوي يعمل لدار الأزياء الفرنسية.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن جاو (35 عاماً) سقط مغشياً عليه أثناء تصوير برنامج «تشيس مي» للمنافسات الرياضية، الذي ينتمى لبرامج تلفزيون الواقع لمصلحة شبكة تشيجيانج التلفزيونية في مدينة نينجبو شرق الصين.

وجاء في بيان صادر عن الشبكة أن جاو سقط أثناء تصوير البرنامج، وجرى نقله للمستشفى، وتأكد هناك وفاته بأزمة قلبية.