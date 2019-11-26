ذكاء اصطناعي لمراقبة سلامة البنى التحتية المدنية

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

طوّرت جامعة سري وكلية كينجز كوليدج لندن خوارزمية جديدة لتعلم الآلة بوسعها تغيير أساليب مراقبة البنية التحتية الكبرى، مثل السدود والجسور.

وشرح باحثون من جامعتي سري وكينجز كوليدج، في بحث نشرته مجلة «ستركتشرال هيلث مينوترينج» كيف طوّروا نظام ذكاء اصطناعي سمّوه «إس إتش إم نت»، لتحليل أسباب الضرر الذي يصيب براغي الربط المستخدمة في الهياكل المعدنية وتقييمه.

وأعد فريق البحث بناءً على شبكة أليكس نت العصبية المعدلة، اختبار تأثير المطرقة في ظروف مخبرية، وكلف نظامه الجديد «إس إتش إم نت» بمهمة تحديد التغيرات الدقيقة في حالة براغي الربط المثبتة على إطار فولاذي معرّض لنحو 10 سياقات مختلفة للتلف.

ووجد الفريق أن تدريب نظام «إس إتش إم نت» بالاعتماد على أربع مجموعات من البيانات المتكررة، تمخّض عن تسجيل نتائج دقيقة بنسبة 100%».

خوارزمية جديدة تعلم الآلة أساليب مراقبة البنية التحتية.