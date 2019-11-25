مؤلف «السعي وراء السعادة» في ضيافة الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استضاف مقهى «الراوي»، ضمن فعاليات #حديث_الكتب التي ينظمها احتفاءً بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، الكاتب الأميركي كريس غاردنر، الملقب بـ«ملهم الأجيال»، في جلسة حوارية حول مسيرته المهنية والإبداعية، أطلق خلالها النسخة العربية من كتابه الأكثر مبيعاً «السعي وراء السعادة»، الصادر عن دار «روايات» التابعة لمجموعة كلمات، والمتخصصة في نشر الأعمال الأدبية العربية والعالمية المترجمة.

وتناولت الجلسة، التي أدارها ريتشارد دين، قصة حياة غاردنر بدءاً من طفولته القاسية، ومعاناته كأب أعزب عاش وابنه مشردين لأكثر من عام، والتحولات الجذرية في حياته التي أشعلت لديه روح التحدي، وصولاً إلى تأليفه «السعي وراء السعادة»، الذي تربع على قائمة الكتب الأكثر مبيعاً، ودوره كمتحدث ملهم يجول العالم لتحفيز الجماهير.

استهل غاردنر حديثه بالتعبير عن سعادته بزيارة الشارقة، التي وصفها بأنها «مكان للسلام»، مستعيداً أجواء كتابه الذي حوّل إلى فيلم سينمائي يحمل الاسم نفسه في عام 2006، وأدى بطولته الممثل ويل سميث الذي رُشح للفوز بجائزة الأوسكار عن أحسن ممثل لتجسيده شخصية غاردنر.