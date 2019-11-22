«ON.DXB» يعزز دور دبي في صناعة الإعلام وتطوير المحتوى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الافتتاحية لمهرجان ON.DXB، الملتقى الإقليمي لتطوير المحتوى والإعلام الجديد، الذي تنظمه مدينة دبي للإعلام، بالتعاون مع «لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي»، وتستضيفه مدينة دبي للاستوديوهات حتى غد، في أحدث إضافة للفعاليات الإبداعية الدولية المتخصصة، التي تعزز دور إمارة دبي محوراً رئيساً من محاور صناعة الإعلام وتطوير المحتوى في المنطقة.

بدأت الفعاليات صباحاً بعرض لـ«أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب» تبعها مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والمقابلات المباشرة والحصرية، التي يشارك فيها أهم مشاهير المحتوى، وممثلو أبرز العلامات التجارية المشاركة من شتى أنحاء العالم، بهدف تقديم خلاصة خبراتهم وتجاربهم الملهمة، ومناقشة أهم التحولات والتطورات في المشهد الإعلامي والصناعات المرتبطة بالصناعات الأربع التي يركز عليها المهرجان، حيث تحفل أجندة «إنداستري أرينا» بأكثر من 100 فعالية، ونحو 60 جلسة حوارية، تقام على مسارح «سيركل ستيج»، و«الفن ستيج»، و«سيشن ستيج»، على مدار الأيام الثلاثة، ما يتيح للزوار فرص الاستمتاع بأمسيات رائعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

شباب موهوب

وقال المدير العام لمدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي: «استقطب المهرجان شريحة واسعة من الشباب العربي والمواهب الناشئة في المنطقة، ويؤكد ذلك أهمية المهرجان في دعم تطوير المواهب من خلال استضافة أصحاب الخبرات والتجارب الناجحة في شتى المجالات المرتبطة بقطاعَي الإعلام والترفيه، واستجابة لكبرى الشركات الرائدة في قطاع الإعلام وتطوير المحتوى، إلى جانب الإقبال الواسع والمشاركات القيمة التي تحظى بها الدورة الأولى للمهرجان، لتعزز من دور المهرجان في الارتقاء بواقع هذه القطاعات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».

تبادل المعرفة

وقال الرئيس التنفيذي للجنة دبي للأفلام والتلفزيوني جمال الشريف: «يوفر ON.DXB منصة لتبادل المعرفة وتحديد أفضل الممارسات التي تدعم نمو وتطور الصناعات الإبداعية التي يركز عليها المهرجان، وتجلب المشاركات العالمية للنجوم والمشاهير العالميين قيمة مضافة تعزز من تجربة دبي، من خلال الاستماع لآرائهم في ما يخص النجاح والتميز، وبالتالي تمكننا من الارتقاء بالأطر الناظمة للعمل الإبداعي، بما يضمن تحفيز الإبداع والابتكار وتنمية الأعمال».

نجوم ومشاهير

يشهد المهرجان مشاركة عدد كبير من النجوم والمشاهير، منهم المخرج والمنتج السينمائي الأميركي الشهير، سبايك لي، والمغني البريطاني المعروف «كانو»، إضافة إلى الممثلة والمنتجة، ليزا كوشي، وصانع المحتوى المتخصص في الألعاب الإلكترونية، السعودي ريان الأحمري، الذي يمتلك ملايين المتابعين على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مجموعة كبيرة من صناع الأفلام والمحتوى والموسيقى من دولة الإمارات ومختلف أرجاء المنطقة، وعدد من العلامات التجارية العالمية مثل «فيس بوك» و«سبوتيفاي» و«تنسنت» وغيرها. وشهدت المنصات الحوارية للمهرجان في اليوم الأول مشاركة مدير شراكات «فيس بوك» بالشرق الأوسط، فارس عقاد، الذي تحدث خلال جلسة بعنوان «المحتوى اليومي»، وجلسات حوارية ممتعة من أبرزها مقابلة مع المنتجة الأميركية ونجمة موقع «يوتيوب» العالمية، ليزا كوشي، بالإضافة إلى جلسة حوارية استضافت المدونة العراقية، نور ستارز، وهي أول مؤثرة ونجمة يوتيوب في العالم العربي حققت نجاحاً بارزاً، تمثل في جذب شريحة واسعة من الجمهور العربي تصل إلى 10 ملايين مشترك.

100

فعالية يستضيفها الملتقى.

60

جلسة حوارية خلال ثلاثة أيام.