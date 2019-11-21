المجلس الوطني للإعلام ينظّم ورشة عن «حلول غوغل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّم المجلس الوطني للإعلام، بالتعاون مع مبادرة غوغل للأخبار، ورشة عمل، حول حلول غوغل الرقمية، في نادي المراسلين الأجانب بأبوظبي.

وجاءت الورشة ضمن سلسلة الورش التي ينظمها المجلس، بهدف تعزيز الهوية الرقمية الإيجابية، والتعريف بالسياسات والقوانين والأنظمة والمعايير الناظمة للقطاع الإعلامي في الإمارات، ولضمان الاستخدام المسؤول والإيجابي لكل شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتسخيرها للتفاعل الإيجابي المتوازن، بالإضافة إلى التعريف بسياسات المحتوى وآليات الإبلاغ عــن المحتوى المخالف والأخبار المضللة، وآخر الأدوات التي تستخدمها «غوغل».

واستعرضت الورشة، التي قدمتها سامية عايش، مشرفة التدريب في مبادرة غوغل للأخبار، أربعة موضوعات رئيسة تناولت خلالها استكشاف القصص والأفكار الصحافية، والسرد القصصي باستخدام خرائط غوغل، والتحقق من الأخبار والفيديوهات المفبركة والمضللة، والعروض البصرية في الأخبار الصحافية.

وناقشت الورشة الأمان والأمن الإلكتروني للصحافيين في غرف الأخبار والحماية المتقدمة من «غوغل»، وآليات تصميم خرائط مبسطة للمواقع والمناطق، والمكتبة الرقمية للباحثين التي تمكّن مستخدميها من تحليل المعلومات وتضمينها داخل المواد الصحافية.