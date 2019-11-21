«سوذبيز دبي» تعود بساعات نادرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود مزاد سوذبيز دبي للساعات من جديد، مع تشكيلة من الساعات النادرة والمعاصرة، التي بدأت الدار بعرضها في مركز دبي المالي العالمي، حتى موعد المزاد في 28 نوفمبر الجاري.

وأعلنت «سوذبيز» أن «المزاد سيرضي عشاق اقتناء الساعات النادرة والفاخرة في الشرق الأوسط، من خلال تقديم قطع تتضمن إصدارات أصيلة وكلاسيكية وحديثة وخاصة لرواد صناعة الساعات في العالم»، مشيرة إلى أن المزاد سيعرض مجموعة من الساعات المصممة خصيصاً للسيدات من «هواة الجمع»، بالإضافة إلى ساعات مصنوعة خصيصاً لسوق منطقة الشرق الأوسط مع أرقام عربية.

وقال كبير خبراء الساعات في «سوذبيز» فريدريك واتريلوت: «مع تزايد الطلب على مزاد الساعات في منطقة الشرق الأوسط، أصبحت المزادات هي الطريقة المثلى لمشاركة شغفنا مع (هواة الجمع) القدامى والجدد من المنطقة، وهذا المزاد سيلبي بالتأكيد طلب (هواة الجمع)، ونتطلع إلى الترحيب بهم في معرض ما قبل البيع».