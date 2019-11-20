الصين تنجح في اختبار «المريخ».. وتلاحق أميركا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت نشرة مرصد المستقبل في دبي أن المركبة الفضائية الصينية المصممة للهبوط على سطح المريخ، نجحت في أول اختبار علني لها، إذ هبطت من ارتفاع 70 متراً فوق منطقة جبلية شمال العاصمة بكين، وحامت المركبة فوق منطقة الهبوط لبعض الوقت ثم هبطت بهدوء على الأرض.

وأشارت إلى أن هذا الاختبار يعدّ أحد أصعب المراحل في رحلة المركبة الفضائية إلى المريخ، إذ عليها الهبوط بسلاسة فوق سطحه وتجنب أي عوائق طبيعية، ولم تستطع أي دولة حتى الآن - باستثناء الولايات المتحدة الأميركية - تجاوز هذه المرحلة.

ونقلت النشرة أن نائب مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية، وو يانهوا، قال خلال مؤتمر صحافي: «تعدّ هذه المحاكاة الفضائية علامة فارقة في تطوير المسبار المخصص لاستكشاف المريخ».

وتخطط الصين والولايات المتحدة لإرسال بعثات استكشاف غير مأهولة إلى المريخ خلال العام المقبل، وتعمل وكالة «ناسا» على استكمال تطوير مركبتها الجوالة قبل شهر مارس المقبل، التي ستجمع عينات صخرية من المريخ، وتعود إلى الأرض خلال عام 2021. ويشير الاختبار الأخير للصين إلى أهمية اعتبارها كقوة رئيسة في عملية استكشاف الفضاء، إذ نجحت الصين في إرسال مركبة جوالة إلى الجانب البعيد من القمر، لتصبح أول دولة تزرع نباتات فيه، وتخطط الصين أيضاً لإرسال بعثات مأهولة إلى القمر خلال العقدين المقبلين.