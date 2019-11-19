المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أطفال

يترك أولياء أمور أطفالهم الصغار يُخرجون رؤوسهم من الزجاج الخلفي لسياراتهم، ما يعرض هؤلاء الصغار لخطر بالغ، خصوصاً أن النوافذ مفتوحة لآخرها، وتظهر الطفل بشكل يعرض حياته للخطر، ويربك بقية السائقين.

بطاقة

قالت متعاملة مع أحد البنوك الوطنية إن البنك حوّل ملف بطاقة ائتمان خاصة بها إلى مكتب قانوني، لفتح بلاغ ضدها، على الرغم من أن البطاقة تم غلقها بموجب حكم قضائي، أثبت عدم أحقية البنك في أي التزامات أو مبالغ مالية.

حاوية

اشتكت امرأة، تسكن في منطقة النادي السياحي بأبوظبي، من استمرار وجود حاوية ضخمة، تتضمن بقايا عمليات حفر وبناء، على مدخل أحد المباني في المنطقة منذ أشهر، موضحة أنها أصبحت مرتعاً للحشرات، ومصدراً للروائح غير المستحبة.

مكالمات

تلقى أحد المتعاملين مع بنك إسلامي أربع مكالمات، خلال ثلاث ساعات، يعرض فيها المتصلون عليه الاستفادة من منتجات مالية يصدرها للبنك، الأمر الذي شكل إزعاجاً بالغاً له، وطالب البنك المركزي بالتدخل لتقييد البنوك في عملية التواصل مع المتعاملين، وحصرها بالأمور الضرورية.

ترقيع

استغرب سائقون قيام الجهات المختصة بترقيع بعض الطرق الداخلية في منطقة البستان بعجمان، بدلاً من إعادة رصفها من جديد، بعدما باتت متهالكة، وتسببت في إحداث أضرار بالسيارات، مطالبين بإعادة تأهيل بعض الشوارع في المنطقة.

أسعار

لاحظ مستهلكون أن منافذ بيع في أبوظبي تضع عدداً من السلع في الأماكن المخصصة للعروض، دون كتابة أسعارها قبل التخفيض وبعده، متسائلين عن موقف الجهات الرقابية من هذه العروض.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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