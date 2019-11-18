ثَورَان «ميرابي» يطلق الرماد لـ 1000 متر في السماء

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

ذكر مسؤول في إندونيسيا أن بركان جبل ميرابي النشط ثار، أمس، وأطلق أعمدة من الرماد وصل ارتفاعها إلى 1000 متر في السماء.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، أجوس ويبوو، إن ثوران البركان استمر155 ثانية.

وأفاد بأن سحابة الرماد الناتجة عن الثوران انطلقت ناحية الغرب، إذ نثرت طبقة رقيقة من الرماد على بعض أجزاء من قرية بانوبيرو دوكون، الواقعة على جانب الجبل.

وأضاف: «لاتزال المنطقة الواقعة داخل دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات حول فوهة البركان منطقة استبعاد، ويُنصح السكان بالبقاء حذرين من مخاطر الرماد البركاني والسّحب الساخنة والثوران الانفجاري».