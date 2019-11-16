200 طبق جديد في «جراند حياة - دبي»

المصدر: الامارات اليوم - دبي

مع مجموعة واسعة تضم أكثر من 200 طبق لذيذ، تضيف مطاعم «جراند حياة دبي» أكثر من نصف دزينة من عناصر القائمة الجديدة المبتكرة إلى اللائحة الموسم.

في وقت سابق من هذا العام، تفنن الشيف التنفيذي، محمود القهوجي، في إدخال قوائم طعام انتقائية جديدة تعرض معرفة الطاهي ومهاراته في الطهي، بالإضافة إلى مفهومه لتناول الطعام الفني في الفندق. بفضل تصميمه القوي على اصطحاب الضيوف في رحلة الطهي عبر القارات المختلفة، جمع الشيف محمود بين فلسفته التقليدية في الطهي من الثقافات الغربية والآسيوية لتقديمها على طاولات الضيوف.

ويمكن لمقيمي وزوار دبي الاستمتاع بحملة الأطعمة العالمية التي تتيح تجربة استثنائية، لتناول أشهى النكهات حول العالم في المطاعم، مثل أنديامو (الإيطالية)، أوتار (لبناني)، مانهاتن جريل (بيت الشواية)، آيز (شمال الهند)، بيبركراب (المأكولات البحرية السنغافورية)، ووكس (بان آسيوي)، سوشي (ياباني) وصالة النخيل ( ردهة اللوبي).

وتم إطلاق هذه القوائم الجديدة بدءاً من يوم الجمعة الأول من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى مزيج منسجم من المأكولات الغربية والنكهات الآسيوية والأذواق الفيتنامية الأصيلة. وتحتوي القوائم الجديدة الفنية على مكونات يومية طازجة مع إبداعات مبتكرة من طهاة المطعم. لاتزال الأطباق المفضلة منذ فترة طويلة متاحة في جميع القوائم، في حين تقدم أطباق التوقيع الجديدة مجموعة واسعة من المقبلات الشهية والوجبات الرئيسة بالإضافة إلى خيارات الحلوى.