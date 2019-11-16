12 من المواهب تتنافس على لقب «منشد الشارقة»

المصدر: الشارقة ــــ الإمارات اليوم

تأهل 12 منشداً من بين 990 متقدماً من جميع البلدان العربية لمنافسات الدورة الـ12 من برنامج منشد الشارقة، الذي تنظمه قناة الشارقة. ويتوزع المتأهلون على ثلاث مجموعات، تخضع كل منها لإشراف مدرب، وتضم المجموعة الأولى التي يشرف عليها المدرب مصطفى حمدو كلاً من نضال عيمن (الجزائر)، وحسن الجلب (سورية)، وعبدالله العميري (اليمن)، وأحمد العقيل (السعودية).

أما المجموعة الثانية، التي يشرف عليها المدرب وسيم فارس، فتضم محمد طارق (مصر)، وبكر السقار (الأردن)، وإبراهيم إنهض (المغرب)، وعلي النوبي (الإمارات). بينما تضم المجموعة الثالثة، التي يشرف عليها المدرب شريف محسن، كلاً من عبدالمجيد عريقات (فلسطين)، وأركان سمير القيسي (العراق)، وعمر كبارة (لبنان)، وسعيد الروشدي (سلطنة عمان).

وفي ثلاث سهرات، يتنافس المنشدون من كل مجموعة لنيل أعلى علامات لجنة التحكيم، ونسب تصويت الجمهور، ليتأهلوا إلى المراحل المتقدمة من المنافسات. وكان البرنامج قد نظم اختبارات للراغبين في المشاركة بالبرنامج في ستة بلدان عربية في شهر سبتمبر الماضي، هي: الأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب، والجزائر، والإمارات، إضافة إلى فتح باب التقديم عبر الإنترنت للمواهب الشابة من مختلف البلدان العربية والأجنبية. وتقدم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج 337 مشاركاً من مختلف البلدان العربية، إضافة إلى متقدمين مقيمين في دول أجنبية.