شيرين "ولعت الجو" في الرياض وحذرت أكبر معجبيها من حسام

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

فور انتهاء مشاركتها في الحفل الذي أقيم مساء أمس، ضمن فعاليات موسم الرياض، تصدرت الفنانة المصرية شيرين "الترند" على وسائل تواصل الاجتماعي، حيث حرص جمهور شيرين في السعودية على بث مقاطع من فقرتها، معربين عن سعادتهم بالحفل ومشيدين بأداء شيرين التي "ولعت الجو" بحسب وصفهم.

وكعادتها في حفلاتها؛ حرصت شيرين على الحديث مع الجمهور، فأعربت في البداية عن سعادتها بما تشهده السعودية من تقدم وانفتاح، كما عبرت عن سعادتها بمشاركة الحفل مع الفنان وليد توفيق والفنان راغب علامة، وقالت: "سعيدة بمشاركة الحفل مع اثنين من عمالقة الغناء، وزمان لو حلمت بأنني سأغني معهما ما كنت صدقت هذا الحلم".

وشهد الحفل تقديم شيرين أغنية خليجية لأول مرة في مسيرتها الفنية، بعنوان "الحب خدعة"، وهي من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مشيرة إلى صعوبة إتقان اللهجة الخليجية.

ودعت شيرين، خلال الحفل معجب لها، إلى خشبة المسرح، مشيرة إلى أنه يحرص على كل حفلاتها في أي دولة، ولذلك رغبت في تعريف الجمهور به وتحيته على اخلاصه لها، وقالت: "معجب من بلاد بعيدة جدًا، ورغم إني مش عارفة هو بيفهم عربي ولا لا، بس هو بيحبني، من بلاد الشوكولاتة سويسرا، وكل مرة بيجيب لي أحلى أنواع الشيكولاتة". وكانت المفاجأة أن العجوز السويسري تحدث باللغة العربية ووجه التحية للجمهور السعودي، واصفاً شيرين بأنها أفضل فنانة في العالم، فردت عليه بتقبيل يده، وقالت مازحة: "أنت أحسن معجب في العالم، بس يارب حسام مايموتكش برة".

ولم ينس جمهور شيرين زلات لسانها، فحذر البعض في تغريدات له أثناء الحفل من إمكانية تكرار الأمر، وغرد أحد معجبيها: "اسحبوا المايك منها وقت الفواصل لا تجيب العيد"، فرد آخرون بأنها جميلة وتلقائية حتى في زلات لسانها.