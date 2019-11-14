المصدر: الامارات اليوم- دبي

أسعار

اشتكى قراء مما وصفوه بارتفاع ملحوظ في أسعار الوجبات التي تبيعها الأكشاك والمطاعم في القرية العالمية، وطالبوا إدارة القرية بالضغط على أصحاب تلك المحال لخفض أسعارها، وجعلها في متناول جميع الزوّار.

سفينة

لاحظ قارئ يسكن في الشارقة وجود سفينة محترقة في ميناء خالد، منذ أكثر من شهر، مشيراً إلى أنها تفسد المنظر الجمالي العام، مطالباً بإزالتها.

مقاعد

طالب قراء في عجمان بتوفير مقاعد كافية على كورنيش المدينة، للاستمتاع بالأجواء الشتوية، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى الجلوس على حافة الحاجز أو المنطقة الترابية، إن لم يكن بحوزتهم مقاعد خاصة بهم.

صيانة

اشتكى سكان بنايات في عجمان، لاسيما في المجمعات السكنية القديمة، من عدم صيانة الممرات والأماكن المشتركة في بناياتهم، إذ لا يتم تغيير المصابيح التالفة، ولا تلقى أعمال الزراعة المشتركة أي اهتمام، فيما تتراجع مستويات النظافة بشكل ملحوظ.

تأمين

انتقد مرضى ممارسات لأطباء أسنان في القطاع الخاص، يقومون بتقديم طلبات للموافقات التأمينية على خدمات إضافية لم يطلبها المريض.

حفلات

اشتكى ذوو طلبة في مدارس خاصة كثرة مطالبتهم بمستلزمات الاحتفالات المتنوعة التي تقيمها، سواء الوطنية أو الخاصة، مستغربين مطالبة الطلبة بدفع تكاليف تلك الفعاليات، على الرغم من وجود بنود في الرسوم تحت عنوان أنشطة وفعاليات.

مساجد

طالب سكان بجزيرة الريم في أبوظبي بإنشاء مزيد من المساجد، لاستيعاب التوسع العمراني والسكاني في الجزيرة، لاسيما مع وجود مسجد واحد لا يكفي جميع المصلين، خصوصاً في صلاة الجمعة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com