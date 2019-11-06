سكارليت بيرن تتزوج رجل أعمال

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

تزوج رجل الأعمال كوبر هيفنر (28 عاماً)، نجل مؤسس مجلة «بلاي بوي» الراحل هيو هيفنر، بالممثلة البريطانية سكارليت بيرن، بعد خطوبة دامت أربعة أعوام.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أمس، أن بيرن (29 عاماً) نشرت صورة لمراسم الزفاف البسيطة التي تمت في قاعة محكمة مقاطعة فينتورا بمدينة أوكسنارد بولاية كاليفورنيا الأميركية.

يشار إلى أن بيرن تشتهر بدورها في سلسة أفلام هاري بوتر. وكتبت بيرن أسفل الصورة «أنا وكوبر سعيدان بإخباركم أننا تزوجنا رسمياً». وأضافت أنهما يعتزمان تنظيم مراسم أكبر للاحتفال مع أصدقائهما وأفراد أسرتيهما.

ونشر هيفنر الصورة نفسها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن هيفنر وبيرن أعلنا خطوبتهما عام 2015. وكوبر هو أحد الأبناء الأربعة لهيو هينفر، وعمل بشركة والده أثناء دراسته. وتولى بعد ذلك منصباً بشركة بلا بوي انتربرايز المملوكة لوالده. وترك كوبر الشركة في أبريل الماضي لتدشين شركة إعلامية خاصة به.