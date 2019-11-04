«سينما السيارات» في جزيرة الحديريات ليومين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت «لحظات أبوظبي»، المبادرة المجتمعية التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع ضمن إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، فعالية «سينما السيارات» التي ستنظم بجزيرة الحديريات على مدار الخميس والجمعة المقبلين.

وتهدف «لحظات أبوظبي» إلى تعزيز الترابط الأسري بين سكّان أبوظبي، ومد جسور التواصل بين أفراد المجتمع بشكل عام، من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تضفي أجواءً عائلية تجسّد الاندماج المجتمعي بين كل شرائح المجتمع في خمس مناطق رئيسة في العاصمة.

وستمنح «سينما السيارات» سكّان العاصمة تجربة سينمائية فريدة، إذ سيتمكّن الحضور من مشاهدة الأفلام تحت أضواء النجوم من داخل سياراتهم، في موقع خلّاب على جزيرة الحديريات التي تُعد وجهة متميزة للاستجمام والاستمتاع بالشاطئ.

وسيضم موقع الفعالية منصة تضم مقاعد ليتمكّن من لا يمتلكون سيارات من الجلوس ومتابعة الفيلم. وستشهد الفعالية عرضين؛ الأول في الثامنة مساءً، فيما سيبدأ الثاني 11 مساءً.