سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها 3 سنوات تتوعد: لن اترك حقي

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أكدت النجمة المصرية سمية الخشاب أنها تثق بأن القضاء المصري سيعيد لها حقها.

وأشارت إلى أن محاميها سيطعن على الحكم الذي صدر بحبسها ثلاث سنوات بسبب إصدارها شيكا بدون رصيد.



وأوضحت الخشاب في تصريحات لمواقع إعلامية مصرية أنها كتبت شيكًا بمبلغ مليون جنيه ضمن تسوية الطلاق التي توصلت إليها مع زوجها السابق المطرب أحمد سعد، وذكرت أن سعد اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها لعدم قدرته على دفعها، في مقابل ألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ولكنه استغل الشيك؛ وشددت أنها لن تتنازل عن حقها خصوصا أن سعد لم يف بالاتفاق ووعودها لها.