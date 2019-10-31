خيال ونوافير وأفلام في «معرض 421»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف «معرض421» في أبوظبي عن برنامج فعالياته لشهر نوفمبر المقبل، والذي يتضمن افتتاح معرض فني جديد ودورات قصيرة وورش عمل وعروض أفلام، تهدف إلى تعزيز تفاعل الجمهور في دولة الإمارات مع المشهد الإبداعي المتنوع، وتشجيع الحوار الثقافي حول مختلف مجالات الفنون والتصميم والابتكار وسلسلة خيال المخصصة للأطفال.

وينطلق معرض «بنى مؤقتة» في الثاني من نوفمبر المقبل، ويستمر حتى 29 ديسمبر المقبل، وسيتضمّن أعمالاً للفنانة والمهندسة المعمارية تالين هزبر. ويستكشف المعرض الأهمية المعمارية والثقافية للنوافير المعروفة باسم البَحرة، التي تتوسط ساحات البيوت السورية التقليدية.

وتنطلق ورشة عمل «فن المِقرمة» في الثالث من نوفمبر، والتي تقدمها ميريديث هوستن، من مؤسسة استديو توركواز بوتيك بدبي. وتهدف هذه الورشة إلى تمكين المشاركين من تعلّم أساسيات حرفة صناعة النسيج، وكيفية صنع حمّالات لتعليق أوعية النباتات، باستخدام خيوط القطن والجوت وأساليب الغزل.

وبين الخامس والسادس من نوفمبر، ستتولى الفنانة متعددة الوسائط، نورة علي الرمحي، تقديم ورشة عملٍ بعنوان التصنيع باستخدام البلاستيك؛ إذ سيتعلم المشاركون كيفية إعادة تدوير أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتحويلها إلى أعمال فنية.

في حين يعود المُخرج يزن الغزاوي لاستضافة دورة تدريبية قصيرة بين 6 و18 نوفمبر بعنوان صناعة الأفلام القصيرة؛ إذ سيتعلّم المُشاركون كيفية إعداد سيناريو سينمائي قصير، بدءاً من مرحلة البداية، وصولاً إلى إعداد المسودة النهائية.

وسيقدم المؤسس والمدير الإبداعي لاستديو «24 ستريت»، ناريش كومار، دورة تدريبية بعنوان أساسيات صناعة المنتجات الجلدية، في الفترة بين السادس والثامن من نوفمبر.

وسيحظى عُشاق التصوير بفرصة المشاركة في ورشة بعنوان جولة تصوير: توثيق حديقة الخالدية في التاسع من نوفمبر، والتي ستُعقد تحت إشراف فِن موري - جونز، من مركز جلف فوتو بلس. وسيُتاح للمشاركين القيام بجولةٍ سيراً على الأقدام لزيارة حديقة الخالدية التي تُعد إحدى أقدم الأماكن العامة وأكثرها شهرة في أبوظبي، بهدف استكشاف تأثير تصميم الحديقة في حركة ونشاط الزوار والناس داخلها وحولها، وما تكشفه من ملامح الثقافة والمجتمع في أبوظبي.

وفي الفترة بين 10 و14 نوفمبر، ستنظم ورشة عمل بعنوان تصميم طاولة، دون أي هدر في المواد تحت إشراف طارق المُراد؛ إذ ستتيح للمشاركين فرصة صُنع الأثاث المنزلي بطريقة مستدامة باستخدام بقايا الأخشاب وغيرها من الخردة والمواد الأولية.

وفي 30 نوفمبر، ينظم «معرض421» مجدداً سلسلة خيال: قراءات للأطفال، تزامناً مع الاحتفال بفعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات. ويتمحور موضوع السلسلة هذه المرة حول كتاب مشاركة زيودي في المسيرة للكاتبة سارة سيليس، والذي يتناول تجربة الطفل زيودي ذي الأربعة أعوام، وحمله للعلم الإماراتي للتلويح به، خلال مسيرة احتفالات اليوم الوطني.

وثائقيان.. «الطريق الصعب»

يعرض «معرض421» فيلمين جديدين في 13 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع سينما عقيل، ضمن إطار مجموعة العروض السينمائية لهذا الموسم، بعنوان: «سلسلة العرب والمدينة»، التي تتوافر للجمهور مجاناً. ويمثل الفيلم الأول عملاً وثائقياً قصيراً بعنوان «هجولة» للمخرجة رنا جربوع. أما الفيلم الثاني، فيحمل عنوان «فوتوكوبي» للمخرج تامر عشري.

وفي 27 نوفمبر، سيتعاون «معرض421» مع معهد جوته الثقافي الألماني، لعرض النسخة الإخراجية من فيلم غويا «الطريق الصعب نحو التنوير» للمخرج كونراد وولف.

• دورات قصيرة وعروض أفلام، تهدف إلى تعزيز تفاعل الجمهور.