هذه ميزات سماعات AirPods Pro الجديدة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت شركة آبل رسميات عن إطلاق سماعات (أيربودز برو) AirPods Pro، وهي إضافة جديدة إلى عائلة سماعات (أيربودز)، بمزايا جديدة تشمل نظام حجب الضوضاء، وتجربة صوتية مميزة، وتصميم جديد كليًا إضافة إلى خفة الوزن وثبات يثبت داخل الأذن، ومقاومة للتعرق.

وتأتي السماعة برؤوس مرنة ولينة من السيليكون بثلاثة مقاسات تتناسب مع منحنيات كل أذن وتقدم الراحة والإحكام في التثبيت، وهو من أهم العوامل في تقديم صوت غامر. ومن أجل مزيد من الراحة، تعتمد (أيربودز برو) على نظام تهوية مبتكر لمعادلة الضغط والحد من المضايقة التي تسببها تصميمات السماعات الأخرى التي تثبت داخل الأذن. كما تتمتع (أيربودز برو) بمقامة للعرق والماء.

ويستخدم نظام حجب الضوضاء النشط في (أيربودز برو) ميكروفونين وبرمجيات متطورة ليتكيف باستمرار مع كل أذن وكل طريقة تثبيت للسماعة. يعمل هذا على إزالة الضوضاء في الخلفية لتقديم تجربة مخصصة في حجب الضوضاء تسمح للمستخدم بالتركيز على ما يستمع إليه، سواء أكان يستمع إلى أغنيته المفضلة أو إلى مكالمة هاتفية. تتميز (أيربودز برو) بعمر البطارية مع ما يصل إلى خمس ساعات من وقت الاستماع.