«أيام قرطاج السينمائية» ينطلق بـ «عرايس الخوف»

المصدر: تونس - رويترز

تزينت مدينة الثقافة في تونس، واستقبلت نجوماً وصناعاً للسينما من معظم أنحاء العالم، احتفالا بافتتاح الدورة الـ30 من أيام قرطاج السينمائية، مساء أول من أمس.

وكرّم المهرجان في الافتتاح اسم الناقد والمنتج، نجيب عياد، الذي تولى إدارة الدورتين السابقتين ورحل في أغسطس الماضي، بينما كان يجهز برنامج هذه الدورة.

وعرضت إدارة المهرجان فيلماً قصيراً يحكي مسيرة عياد، وإسهامه في تطوير صناعة الأفلام في تونس ومهرجان أيام قرطاج السينمائية، عندما تولى إدارته في 2017 و2018. وتسلمت عائلته التكريم.

كما كرّم المهرجان في الافتتاح أسماء سينمائيين عرب رحلوا هذا العام، ومنهم الممثل المصري فاروق الفيشاوي، والمخرجة اللبنانية جوسلين صعب، والممثل المغربي عزيز موهوب، والمخرج الموريتاني محمد هندو، والمخرج التونسي شوقي الماجري.

ومن بين 44 فيلماً تتنافس على جوائز «التانيت» يتابع جمهور المهرجان 14 فيلماً تعرض للمرة الأولى.

وفي ختام حفل الافتتاح، عرض المهرجان فيلم «عرايس الخوف» للمخرج التونسي، نوري بوزيد، الحائز الجائزة الخاصة بحقوق الإنسان في مهرجان البندقية.