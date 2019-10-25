المصدر: الامارات اليوم - دبي

يسعى منتجع وفلل السعديات روتانا، المنتجع المتميز من فئة الخمس نجوم، إلى تجاوز التوقعات هذا الموسم مع إعادة تقديم وجبة البرانش المفضل في أبوظبي. كونوا على موعد مع البرانش العائلي الحائز العديد من الجوائز، لخوض تجربة أنيقة مستوحاة من أسواق الأكل الشعبية، تجلب لكم نكهات جديدة من جميع أنحاء العالم، مع توافر منطقة مخصصة للعب الأطفال في الهواء الطلق.

تقع سوق البرانش داخل المنتجع في مطعم سمسم، ويرحّب بالضيوف وسط أجواء دافئة ومشرقة، ليقدم لهم برانش الجمعة العائلي، مع مجموعة متنوعة من محطات الطهي التفاعلية والاستثنائية الغنية بالنكهات العالمية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالعربات المخصصة للشواء، والسلطة الطازجة، ومجموعة واسعة من الأجبان، وأفخر المأكولات البحرية، وأكشاك الحلوى الرائعة ووجبة برانش خاصة للأطفال، بالإضافة إلى منسق الموسيقى وفرقة موسيقية حية. وللحرص على تسلية الصغار، ستتوافر أنشطة خاصة بهم مثل الرسم على الوجه وأنشطة تعليمية ممتعة. سوق برانش الجمعة في أبوظبي حدث أسبوعي فريد من نوعه، وغني بالتجارب الرائعة التي تسعد كل أفراد العائلة.