أميتاب باتشان يطلق سيرته في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، النجم الهندي أميتاب باتشان، للمشاركة في جلسة تفاعلية في 30 أكتوبر الجاري.

ويشهد المعرض الإطلاق الأول لكتاب «بصوتٍ عالٍ.. أميتاب باتشان»، للدكتور رِسول بوكوتي، الحائز جائزة الأوسكار، إذ يوقع النجم باتشان أول نسخة من كتاب يسرد سيرته الذاتية في الشارقة. ويستضيف الحدث معرضاً للصور الفوتوغرافية يحتفي برحلة الممثل الهندي أميتاب باتشان التي استمرت على مدار نصف قرن، ويعرض أعمال المؤرخ السينمائي الهندي الأبرز إس. إم. إم. أوساجا.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: «تجسد استضافة نجم بوليوود الأبرز أميتاب باتشان، أحد الأسماء اللامعة في سماء الفن وصناعة السينما الهندية والعالمية، العلاقة المتينة بين السينما والكتاب، وبين الإنتاج الفكري بشكل عام وتجلياته الفنية والإبداعية التي تجسدها السينما العالمية».

وأضاف: «نحرص في المعرض على تقديم المشهد الثقافي العالمي بمختلف تجلياته، لأنه من خلال هذا المشهد يخرج الكتاب وتخرج الرواية والقصيدة لتنتقل بين الثقافات والشعوب، وتشكل المشترك الإنساني والوجداني بينها، وتقرب المسافات وتبني جسور التواصل».