الزوجات أكثر تذكراً ليوم الزفاف.. حتى التفاصيل الدقيقة

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

من المفترض أن يوم الزفاف هو اليوم الذي سيتذكره أي شخص طوال حياته، ولكن يبدو أن الكثير من التفاصيل الخاصة بيوم الزفاف ستتلاشي، خصوصاً إذا كان الشخص رجلاً. فقد توصلت دراسة إلى أن التفاصيل التي يتذكرها الأزواج عن يوم زفافهم أقل بكثير مما تتذكره زوجاتهم.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الدراسة خلصت إلى أن السيدات يتذكرن تفاصيل يوم الزفاف أكثر من الرجال بنسبة 23%.

وقالت الدراسة إنه من المرجح أن تتذكر الزوجات تفاصيل تشمل الملابس التي تم ارتداؤها وحالة الطقس في يوم الزفاف، حتى بعد مرور أكثر من نصف قرن على الزواج. ويعتقد خبراء أن سبب الاختلاف بين الأزواج والزوجات يرجع إلى مفهوم «رعاية الأسرة» وهي مهمة الاهتمام بشؤون الأسرة التي لا يتم تلقى مرتب مقابلها، بما في ذلك الحفاظ على الذكريات العاطفية، وهو أمر محل اهتمام المرأة أكثر من الرجل.

وفي الدراسة سأل علماء النفس 39 زوجاً وزوجة عن تفاصيل يوم زفافهم، إذ فصلوا الزوجين عن بعضهما قبل طرح الأسئلة عليهم بصورة منفردة.

وطلب العلماء ممن تزوجوا لفترة تتراوح بين 13 و65 عاماً التحدث لثلاث دقائق عما يتذكرونه بشأن يوم زفافهم، وكذلك عن ردود أفعالهم ومشاعرهم.

وفي جلساتهم المنفردة تذكرت الزوجات تقريباً معلومات أكثر بمقدار الربع مقارنة بالأزواج، بما في ذلك تفاصيل قد تبدو تافهة ولكنها مميزة.

ونشرت الدراسة التي أجرتها كلية ديكنسون في أميركا وجامعة ماكواري في أستراليا بدورية ميموري.