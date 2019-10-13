تلفزيون دبي.. دورة جديدة تحلّق في «الفضاء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف تلفزيون دبي عن تفاصيل الدورة البرامجية الجديدة، التي ستنطلق اليوم، متضمنة مجموعة من البرامج الحصرية على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، التي تبث للمرة الأولى، وتحلّق مع «رواد الفضاء» وباقة من الإطلالات الجديدة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، إن «الإعلان عن مجموعة البرامج الجديدة، يأتي في توقيت غير معتاد، كنوع من الخروج عن نمطية الإعلان البرامجي، والبحث الدائم عن طرق مبتكرة للترويج والحديث عن جديد تلفزيون دبي، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي لم تعد تجدي بحسب آراء الجمهور الذي نقوم بالتعرف إلى رغباته واحتياجاته».

وأضاف «نعتمد معايير ثابتة ترتكز على جودة المضمون الفكري، والصورة الراقية التي تتناغم دائماً مع التوجه العام للأسرة العربية، ومع الرهان الدائم على الرؤية الشبابية المتجددة والتميز والريادة في النتائج التي تكلل هذه الأعمال».

من جهتها، أشارت مديرة القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام مديرة تلفزيون دبي، سارة الجرمن، إلى التركيز الواضح على الفئة العمرية الشابة التي أسفرت نتائج الدارسات والأرقام الإحصائية، التي أجرتها جهات متخصصة، عن متابعتها لبرامج تلفزيون دبي.

وأكدت أن الكفاءات العاملة في تلفزيون دبي استطاعت ترجمة هذا التوجه إلى برامج تلبي أذواق المتلقي بجميع فئاته، من خلال السعي إلى تغطية الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات، في إطار الحرص على مواكبة آخر التطورات الإعلامية، وبما يواكب تطلعات الجيل الجديد ورؤية تلفزيون دبي في تقديم أفكار مبتكرة تطبق للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية.

ودعت سارة الجرمن الجمهور إلى متابعة الدورة الجديدة التي ستضم برامج جديدة تقدم للمرة الأولى، وتشكل سبقاً بالمعايير المهنية، ومحتوى يواكب طموح دولة الإمارات في مجال الفضاء.

تجربة استثنائية

تماشياً مع رؤية الإمارات، واهتمامها بعلوم الفضاء والفلك، سيتابع جمهور تلفزيون دبي، ابتداء من مساء اليوم، أولى حلقات برنامج الواقع الجديد «روّاد الفضاء» (Astronauts)، بمشاركة 12 مشتركاً من مختلف الدول العربية، لتحقيق حلم الريادة والوصول إلى الفضاء، في تجربة استثنائية مع رائد الفضاء الكندي، كريس هادفيلد، وأعضاء لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الخبراء والمختصين في علوم الفضاء والاختبارات النفسية والجسدية.

وتوقفت سارة الجرمن عند الإمكانات التي وفرها تلفزيون دبي لتقديم البرنامج الجديد، من ناحية بناء محطة فضاء افتراضية و«استوديو خاص» بدبي في محاكاة للمحطة الفضائية على المريخ، أسهم في توفير كل المستلزمات والمعدات الخاصة لتصوير حلقات البرنامج الجديد بين الإمارات، و«ستار سيتي» في روسيا، ووكالة «ناسا» في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن البرنامج الذي يتيح الفرصة لمواهب عربية للتعرف إلى مجموعة الاختبارات والمعايير العالمية، التي تحددها وكالات الفضاء للمرشحين لخوض غمار هذه التجربة، التي تحتاج إلى العديد من الميزات النفسية والجسدية والفكرية، لافتة إلى رصد جائزة كبيرة للبرنامج الأول على شاشات التلفزة العربية، بما يليق بطموحات الشباب العربي الوصول إلى الفضاء بعد اجتيازهم لمجموعة الاختبارات الحقيقية على مدار حلقات البرنامج.

جولة صباحية

من الأحد إلى الخميس، يطل برنامج «دبي هذا الصباح» على «تلفزيون دبي» و«سما دبي» في بث مشترك، في جولة صباحية، ترصد إشراقة الصباح في دبي عبر فقرات متنوّعة، تجوب مجالات الثقافة والتراث والصحة والتغذية والرياضة، وتكشف عن الأحداث والمبادرات والملتقيات والمعارض، مع المذيعين: فيصل الصالح، ساندي مصطفى، لميس بن حافظ، ومهند عزيزة.

ويطل النجم المصري، أمير كرارة، في أولى حلقات برنامجه «سهرانين»، مساء كل ثلاثاء، إذ يستضيف نخبة من نجوم مصر والعالم العربي، مستعرضاً أهم المحطات الفنية والإنسانية، والصعوبات التي واجهوها، كذلك علاقاتهم الاجتماعية ومع الوسط الفني، بقالب جديد يبتعد عن نمطية البرامج الكلاسيكية، اعتماداَ على نجومية أمير كرارة وتجربته الناجحة في مجال التقديم التلفزيوني، إلى جانب موهبته في مجال التمثيل.

أما مساء السبت، فسيتابع حلقات برنامج «ذا دكتورز» (The Doctors) بنسخته العربية على شاشة تلفزيون دبي، التي تتميز بتناول مجموعة من الحوارات والموضوعات الجديدة التي تناقش المشكلات الطبية، وآخر ما توصلت إليه الأبحاث. ويشارك في تقديم النصائح الطبية في هذا الموسم، الأطباء: موريس دحدح وليال أبي زيد وروني صياح وإبراهيم ملكي.

وعلى مدار الأسبوع، سيواصل الجمهور متابعة برنامج «The Insider بالعربي»، من تقديم شيما وفيصل الزهراني ومهند بخيت وسالي جريج، وهو النسخة العربية من البرنامج الشهير، والمجلة الإخبارية الترفيهية التي تختص بمتابعة آخر أخبار عالم المشاهير برؤية متفردة.

دعم للمنتج الإماراتي

من جهته، أكد نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون، راشد أميري، استمرار قناة سما دبي في دعم المنتج الإماراتي التلفزيوني، والمبادرات الوطنية، لتكون الشاشة العاكسة لدولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، بما يتوافق وخطها الذي يعكس النهضة في الإمارات، إذ سيلاحظ المشاهد البيئية التلفزيونية المتطورة التي تجدد فيها «سما دبي» توجهها في الترويج والتسويق لمنجزات الإمارات.

وأفاد بأن الدورة البرامجية لقناة سما دبي، تتضمن برامج أنتجت في استوديوهات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، إلى جانب باقة من المواسم الجديدة للبرامج التي نالت متابعة عالية في الدورات الماضية.

وسيتابع الجمهور كل يوم أحد، حلقات البرنامج الطبي الجديد «تحت السيطرة»، الذي يهدف إلى التوعية بمخاطر الأمراض، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة والخطرة، وهو من تقديم الدكتورة نورة الشيباني.

ويطل مساء كل أربعاء برنامج «أهل المثل قالوا»، من تقديم الإعلامي جمال مطر والإعلامي والباحث خميس إسماعيل المطروشي، إذ يتجولان بين الأمثال المحلية، ويحاول ربطها بنظيرتها العربية والعالمية.

مواسم متجددة

ويواصل الإعلامي الإماراتي، راشد الخرجي، تقديم برنامجه الصباحي «البث المباشر»، بالاشتراك مع إذاعة نور دبي وقناة سما دبي، من صباح الأحد إلى الخميس، على مدى ثلاث ساعات، كبرنامج يومي يتناول العديد من الموضوعات المحلية ومشكلات الجمهور وملاحظاته واقتراحاته.

وسيتابع الجمهور كل ثلاثاء، مع الكاتب والإعلامي جمال مطر، الموسم السابع من برنامج «أبعاد ثقافية»، الذي يعود كأحد أبرز البرامج التي تهتم بنقل نبض الثقافة والفنون في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً. ومساء كل سبت، يقدم الإعلامي عبدالله بن خدوم، الموسم الجديد من برنامج «سرد الذاكرة» مع قائمة ضيوف جدد من الرواة الذين يسردون الكثير من الأحداث والمواقف.

وسيتابع الجمهور الموسم الجديد من برنامج «12/‏‏‏ثمانية»، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، مع المذيعين: نبيل أيوب، زينب العجمي، حنان البلوشي، محمد الشحي، ومجموعة جديدة من المواضيع الشبابية المتنوعة.

ومن الأحد إلى الخميس، يطل الموسم الجديد من البرنامج الحواري الاجتماعي «تواصل»، مع المذيعين: علياء المناعي وإبراهيم استادي ومروان الشحي، ومقدمي الفقرات: ميثاء إبراهيم وسماح العبار ورحاب المهيري، متضمناً العديد من الفقرات المتجددة والمتنوعة.

من لندن

مساء كل خميس سيتابع الجمهور أولى حلقات البرنامج الجديد The London Show من العاصمة البريطانية، كمجلة مسائية تسلط الضوء على مناحي الحياة المتنوعة في لندن، برؤية عربية معاصرة تتوجه إلى مختلف الفئات، وتواكب أهم الفعاليات في الفن والمسرح والسينما والمتاحف، إلى جانب عروض الأزياء والمهرجانات والفعاليات التي تزخر بها لندن على مدار العام.

«سناب آرت».. مع مروة

تقدم المذيعة، مروة الهاشم، كل اثنين، البرنامج الجديد الذي يحمل عنوان «سناب آرت»، الذي يختص بالفن والفنانين الشباب، ليتيح لمتابعيه التعرف إلى مبدعين إماراتيين.

كما يقدم البرنامج بعض المبادئ الأساسية في فنون الرسم والتصميم.

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مشتركاً من مختلف الدول العربية، يتنافسون على الفوز بلقب «رواد الفضاء» في موسمه الأول.